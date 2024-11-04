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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن اختيارها فيلم "وين صرنا؟" وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة درة زروق في أولى تجاربها الإخراجبة والإنتاجية، للعرض ضمن قسم آفاق بالمهرجان.
الفيلم مدته 79 دقيقة ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. وفي مصر ، تنتظر زوجها الذي لن يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.
يتنافس الفيلم مع 13 فيلما آخرين في المسابقة ذاتها، وعبرت درة في منشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها وفخرها باختيار أول أفلامها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
درة شاركت من قبل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة بفيلمها "مصور قتيل"، والذي أخرجه كريم العدل وكتبه عمرو سلامة وشاركها بطولته إياد نصار.
كما شاركت درة أيضا في المسابقة العربية بفيلم تونسي بعنوان "باب الفلة"، وشاركت في لجان تحكيم مهرجان القاهرة المختلفة عدة مرات، وأصبحت أول ممثلة تقوم بالإخراح بين بنات جيلها وأول ممثلة تقدم فيلما وثائقيا كمخرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختيار فيلم "وين صرنا؟" من إخراج درة للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 عن اختيارها فيلم وين صرنا وهو فيلم وثائقي أخرج إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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