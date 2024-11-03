مهرجان القاهرة يعلن عن عرض ثلاثه أفلام عالمية صورت فى مصر كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى مؤتمره الصحفي منذ قليل عن برنامج جديد بعنوان صنعت فى مصر وذلك خلال إقرأ المزيد

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كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى مؤتمره الصحفي منذ قليل، عن برنامج جديد بعنوان "صنعت فى مصر" وذلك خلال دورته الـــ45 التى تقام فى الفترة من 13 الى 22 نوفمبر.
يضم البرنامج ثلاثة أفلام أجنبية جري تصويرها فى مصر حديثا وهي:
- وحشتيني | Back to Alexandria
إخراج/ تامر رجلي
سويسرا، فرنسا، قطر، مصر | روائي | 2023 | 95 د
بعد 20 عاما من الغياب، تعود سو إلى وطنها مصر لرؤية والدتها المنفصلة عنها فيروز، الأرستقراطية الرائعة وغريبة الأطوار. تنطلق سو في رحلة مفاجئة من القاهرة إلى الإسكندرية، وتعيد الاتصال بأحبائها وتواجه ذكريات مذهلة ومؤلمة لتتصالح مع ماضيها، وتصبح أخيرا المرأة القوية التي يجب أن تكونها.
- الميراث | Inheritance
إخراج/ نيل بيرجر
الولايات المتحدة الأمريكية | | روائي | 2024 | 101 د
عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.
- الجنة تحت أقدام الأمهات | Paradise at Mothers' Feet
إخراج/ رسلان أكين
قرغيزستان | روائي | 2024 | 137 د
عادل رجل قرغيزي بعقل طفل يقرر أخذ والدته المسنّة إلى الجنة.
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