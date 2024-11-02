مي عز الدين تتصدر "ترند" جوجل بعد عرض مسرحيتها "قلبي وأشباحة" بموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي عز الدين ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض مسرحيتها الجديدة "قلبي وأشباحه" التي تجمعها بالفنان عمرو يوسف خلال فعاليات موسم الرياض.

وشهد النجم عمرو يوسف والنجمة مي عز الدين حضورًا جماهيريًا كبيرًا طوال أيام عرض المسرحية التي بدأ عرضها يوم 29 من أكتوبر الماضي وتستمر حتى اليوم السبت على مسرح "البوليفارد".



أبطال مسرحية "قلبي وأشباحه"



يذكر أن مسرحية "قلبي وأشباحه" بطولة مي عز الدين، عمرو يوسف، سليمان عيد، حمدي الميرغني، حاتم صلاح، إيمان السيد، شريف البردويلي، كامبا ومحمّد ناصر، مروة أنور، دعاء رجب، أبرام سمير، ومن تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبدالعزيز (زوز) ومن إنتاج صلاح الجهيني ومحمّد نصّار وإخراج محمّد محمّدي.



أحداث مسرحية "قلبي وأشباحه"



تدور أحداث المسرحية في إطار رعب كوميدي، أثناء تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، يفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، حيث تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وباقي طاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.



آخر أعمال مي عز الدين



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل سوق الكانتو، الذي عرض في رمضان 2023، إلى جانب الفنان أمير كرارة، وضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ضياء عبدالخالق، سلوى عثمان، شريف إدريس، عمران محمد، شيرين، ندى موسى.