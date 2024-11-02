نص بني آدم ونص ثور.. فادي السيد يكشف تفاصيل دوره بمسلسل أجنبي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان فادي السيد تفاصيل دوره في المسلسل الأجنبي «kaos»، والذي يتم عرضه على إحدى المنصات الأجنبية الشهيرة.

تصريحات فادي السيد

وأوضح فادي السيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أنه واجه بعض الصعوبات أثناء تصوير مسلسل «kaos»، في البداية نظرًا لأنه يظهر بشخصية نصف بني آدم ونصف ثور، ضمن أحداث المسلسل الذي تدور في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

كواليس ترشيح فادي السيد

وأضاف فادي السيد، أن ترشيحه للدور جاء بالصدفة أثناء تعاونه مع صناع مسلسل «kaos»، في عمل آخر، وتقابل معهم أثناء تواجده في إحدى الفنادق في تايلاند وتم عرض عليه الدور ووافق على الفور، لافتًا أنه قام بتصوير عدد من مشاهده في إسبانيا بمدينة مدريد، بالإضافة إلى أماكن آخرى في أوروبا.

وأشار فادي السيد، إلى أنه كان محظوظًا بالتعاون مع مدربة تمثيل، والتي ساعدته كثيرًا في التجانس مع الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل «kaos»، حيث شاهد معها الكثير من مقاطع الفيديو للثيران، ومتابعة طريقة الحركة الخاصة بالثور ولحظات الانفعال والغضب.



