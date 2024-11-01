نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تتصدر تريند "جوجل"..فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة اللبنانية نجوى كرم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد بكائها الشديد، خلال الحلقة الثالثة من برنامج "Arabs Got Talent" الذي يُعرض على "MBC مصر"،والذي تُشارك فيه كعضو بلجنة تحكيم البرنامج، وكان سبب بكائها حديث متسابق عن والدته، التي وافتها المنية قبل مشاركته بالمسابقة.



وعندما سُألت "نجوى" عن سبب بكائها، قالت: "بكيت لأني بعرف إن الأم غالية.. هو فقدها وحاول يخاطبها بطريقته".



مواعيد عرض برنامج Arabs got talent



يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على "MBC مصر"، كل أربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً، وعُرضت هذه الحلقة الأربعاء 30 أكتوبر 2024.

أحدث حفلات نجوى كرم

وتسعد النجمة نجوى كرم، لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها في مسرح أوبرا دبي، يوم 29 ديسمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء برنامج "عرب جوت تالينت" الذي تُشارك فيه كعضو بلجنة تحكيم البرنامج.