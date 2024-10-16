مي حلمي: خسرت كتير بسبب الثقة في الناس.. ومستوعبتش طريقة طلاقي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الإعلامية مي حلمي ضيفة في برنامج "بالمايك والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد على منصات التواصل الاجتماعي

تتحدثت مي حلمي عن الصعوبات التي واجهتها في حياتها قائلة: "أنا ضيعت كل حاجة، فلوسي ضاعت وحياتي ضاعت… ومكنتش في وعيي من كم المسؤوليات والصدمات في حياتي، والعياط والندم كانوا بعدين".

وعن تجرية طلاقها قالت مي حلمي: أنا مش مستوعبة إن زوجي طلقني في فيديو، صورنا وهو بيقوللي إمشي اطلعي برا.

ويذكر أن مي حلمي حرصت علي توجية رسالة غاضبة إلى خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، بعد خسارة النادي الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة في مباراة لقب السوبر الإفريقي، على عكس توقعها السابق لنتيجة المباراة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت مي حلمي مقطع فيديو قائلا فيه: “كلمة بعد الخسارة للست الجميلة اللطيفة ليلى عبد اللطيف، ما تتكلميش في الكورة تاني، أو روحي علقي على ريال مدريد أو برشلونة، وبلاش تجيبي سيرة الأهلي، أو روحي توقعي مين هيضرب مين، والكلام اللي إنتي بتطلعي حافظاه”.

وتابعت: "كل ما تجيبي سيرة الأهلي يتنحس، وكل ما تتوقعي للأهلي يكسب يتنيل ويتعك، مالكيش دعوة بالكورة وخليكي في سكتك وسيبينا في سكتنا، مش قلت الأهلي هيبدع؟ أهو بدّع يا اختي".