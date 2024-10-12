نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر رانيا يوسف للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف، تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن المنتج بلال صبري عن مجموعة من المفاجآت الجديدة التي ستحمل توقيعه، مشيرًا إلى أن الفنانة رانيا يوسف ستظل تريند رقم واحد في عالم الفن، وجاء ذلك خلال حديثه في مقابلة مؤخرًا، حيث أثنى على موهبة رانيا وأكد أنها من أهم الأسماء في الساحة الفنية.

وفي سياق متصل قد أعربت رانيا يوسف في مقطع فيديو عن سعادتها وفخرها بلقب "بطلة مصر الأولى"، مؤكدة على اعتزازها بهذا اللقب الذي يمثل الكثير لها.

آخر أعمال رانيا يوسف

ويذكر أن آخر أعمال الفنانية رانيا يوسف الدرامية، هو مشاركتها في مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، والذي تم عرضه مؤخرًا، على منصة "شاهد" وشاشة قناة "ON".

أحداث مسلسل "عمر أفندي"



وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

رانيا يوسف

أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"



ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.