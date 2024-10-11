بالأحمر الأنيق.. ملك قورة تبهر جمهورها بإطلالتها المميزة (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها وجمهورها صورًا جديدة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة ملك قورة

و ظهرت ملك قورة وهي ترتدي بدلة باللون الأحمر ذات أزرار ذهبية عبارة عن بليزر قصير وجيبة قصيرة حيث كانت أنيقة وتبرز جمالها ورشاقتها، كما أعتمدت على الميكب الهادئ ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.



و أنهالت التعليقات على الصور كما يلي: "جميلة، أجمل وارقى فنانة، زي القمر، منورة، وغيرها الكثير من التعليقات الممزوجة بحب الجمهور لها.

الفنانة الجميلة ملك قورة

كما علقت على منشورها عبر "إنستجرام" قائلة: "من إطلاق مشروع رأس الحكمة العملاق، حيث تم الافتتاح تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد! استثمارات بقيمة 110 مليار دولار هحاول الساحل الشمالي وتخلق فرص ضخمة، كانت لحظة تاريخية بنفسي مستقبل مصر بين أيدينا".



آخر أعمال الفنانة ملك قورة

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة، فيلم "جوازة توكسيك" والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

طاقم عمَل فيلم "جوازة توكسيك"

قد شارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود كريم.

و الجدير بالذكر أن ملك قورة تقوم بالتحضير لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، ومسلسل "كنبة حبشي"، للعام 2024.

إيرادات فيلم "جوازة توكسيك"

حقق فيلم "جوازة توكسيك"، الذي جمع للمرة الثالثة بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، إجمالي إيرادات تقدر بـ9 ملايين جنيه في شباك تذاكر السينما، بعد مرور 9 أسابيع عرض بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.