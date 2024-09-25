سميرة سعيد تعلق على أحداث لبنان: بلد الفن والحضارة أصبح محاصرًا بالخوف

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة سميرة سعيد عبر حسابها على موقع التغريدات الكبيرة إكس، عن حزنها الشديد لأحداث لبنان الأخيرة، وذلك بعد العدوان الذي شنه ضدهم الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى استشهاد العديد من الأبرياء، ونزوح العديد من اللبنانيين.

سميرة سعيد تدعم لبنان

ونشرت سميرة سعيد علم لبنان، وعلقت عليه: «لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء، يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار، بلد الفن والحضارة، الذي كان يومًا منارة الأمل، أصبح محاصرًا بالخوف والحزن وعدم الأمان، ويقينًا، لبنان سيبقى رمز الحياة والأمل وسيظل رغم كل الجراح، نرجو من الله أن يعود الفرح لأرض الأرز، وأن تزهر أيامه من جديد بالسلام والطمأنينة».

أحدث أعمال سميرة سعيد

وكان أحدث أعمال الفنانة سميرة سعيد، أغنية «زن»، من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى تيم، والرؤية الفنية لنضال هاني.

كلمات أغنية «زن»

زن.. زن.. زن. زن.. زن.. زن. صوت نازل زن. صعب يا ناس وسهون. سابلي دماغي تون. وشكلي حنيت. وجالي كإن. فجأة طلعلي الجن. قلبي صغر في السن.

لقيتني غنيت. حبيييت. وخد عينيا. وبان عليا. يا ناس فرق. وجيه سرق مشاعري، زن.. زن.. زن زن.. زن.. زن زن. صوت نازل زن. صعب يا ناس وسهون. سابلي دماغي تون. وشكلي حنيت. زن. وجالي كإن. فجأة طلعلي الجن. قلبي صغر في السن. لقيتني غنيت. حبيييت. وبان عليا. وبان عليا. حبيييت. وخد عينيا. وبان عليا. يا ناس فرق. وجيه سرق مشاعري.

آخر أعمال سميرة سعيد

وكان آخر أعمال سميرة سعيد هي أغنية «كداب»، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحقق نسب مشاهدة عالية، الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج نضال هاني.

كلمات أغنية «كداب»

عليا أنا!

حبيبي مش عليا أنا

ده لو تحلفلي مية سنة

مش هتجاب سكة في كلمتين

عليا أنا!

أمورك مش مبينة

غير إن عقلك مش هنا

وعامل عاملة من يومين

راسم كلامك ومبين الإهتمام

وأما أطلب حاجة، تتجاب قوام قوام

مهتم بيا ومعيشني في غرام

في حاجة فيا، أنا مش مرتاحة للكلام

كداب

طبعًا كداب

بس يا كداب