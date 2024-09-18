بهذه الطريقة.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد والدتها من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وكتبت هنا الزاهد:' كل سنة وانتى طيبة يا ملكتنا.

وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد، على بطولة مسلسل جديد، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2025، وذلك بعد غياب دام لثلاث سنوات عن الدراما الرمضانية.



مسلسل هنا الزاهد الجديد من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ولم تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي للعمل، ويعد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لـ هنا الزاهد في دراما رمضان.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي شاركت في بطولته مع الفنان هشام ماجد، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه في السينمات.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد إلى جانب كوكبة من نجوم الكوميديا منهم: هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.