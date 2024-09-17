فنانون تحدثوا عن الموت قبل وفاتهم (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحدث العديد من الفنانين عن الموت قبل وفاتهم، مما أضاف عمقًا لتجربتهم الفنية وأثرهم على الجمهور،ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز تصريحات المشاهير عن تحدثوا عن الموت قبل وفاتهم.



أحمد زكي: قال في أحد حواراته إنه يشعر بوجود الموت حوله، مما جعله يركز أكثر على أعماله. كان لديه قناعة بأن الفن يمكن أن يخلد ذكراه.

فيروز: تحدثت في إحدى المقابلات عن شعورها بالزمن وأثره على الحياة، مشيرةً إلى أن الموت جزء من الوجود، وأنها تأمل أن تبقى أغانيها خالدة.

ماجدة الرومي: عبرت في تصريحاتها عن أهمية ترك أثر إيجابي في الحياة، وذكرت أن الموت ليس نهاية بل تحول.

عبد الحليم حافظ: كان لديه إدراك حاد لمرضه، حيث قال إنه يعيش كل لحظة وكأنها الأخيرة، مما أثرى أغانيه بمشاعر الوداع.

أم كلثوم: عبرت عن رغبتها في أن تبقى أغانيها في ذاكرة الناس حتى بعد رحيلها، مشيرة إلى أن الفن يظل حيًا بينما يغادر الأشخاص.

أنتوني بوردين: الشيف والكاتب الذي كان لديه شعور دائم بالقلق والاكتئاب. تحدث في مقابلاته عن الصراعات النفسية والمخاوف من الموت، مما يعكس عمق معاناته.

ديفيد بوي: في ألبومه "Blackstar"، الذي صدر قبل وفاته، تناول مواضيع الموت والوداع بشكل رمزي، مما جعل الكثيرين يشعرون بأنه كان على علم بقرب رحيله.

فينسنت فان جوخ: عانى من الاكتئاب طوال حياته، وكان لديه شعور دائم بالعزلة. في رسائله، كان يتحدث عن الموت كجزء من تجربته الفنية.

فريدا كاهلو: عانت من آلام جسدية ونفسية، وكانت تعبر عن شعورها بالموت في لوحاتها، مما جعلها تبرز كفنانة تعيش في مواجهة الموت.

أوسكار وايلد: الشاعر والكاتب الذي تحدث عن الموت في العديد من أعماله، معبرًا عن شعوره بالزوال والعبثية في الحياة.

تلك التجارب والمشاعر تعكس عمق التفكير الإنساني وتربط بين الفن والموت بشكل فريد.

