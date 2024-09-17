نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هتزهقوا مني”.. حسام حبيب يعلن عن عودته للساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسام حبيب، عن عودته بعد فترة غياب لتقديم الأغاني مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الانقطاع، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فأعاد حسام حبيب نشر عدد من مقاطع الفيديو لأغانيه المميزة، عبر “استوري” حسابه، وحرص على الرد على سؤال الجمهور عن عودته قائلًا: “أوعدكم قريب أوي هتزهقوا مني”.

تفاصيل أغنية كدابة

يذكر أن آخر أعمال حسام حبيب أغنية “كدابة”، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وتقول كلماتها: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

أستاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة

نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا

مش بنت أصول ولا فيكي مزايا

شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع

وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا