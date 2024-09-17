نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا لـ دوت الخليج الفني:' 'أنا والجمهور المصري بينا علاقة خاصة.. وانتظروا أغنيتي الجديدة' ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان نيكول سابا عن تكريمها من مهرجان الفضائيات العربية قائلة:' التكريم أحلى حاجة تعوض عن التعب، وخصوصا لما بتتقدري من مصر أم الدنيا حاجه تانية وأنا شهادتي مجروحة في مصر.



أضافت نيكول سابا في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' مصر محتوياني والجمهور المصري وبشكرهم لأن أنا والجمهور المصري بينا كيميا وعلاقة خاصة.

كما كشفت عن ما حمسها لأغنية " الكت كاتي" قائلة:' أغنية صيفية تناسب الصيف والناس حبيتها.

وأعلنت عن أغنية جديدة ستطرح قريبا تحت عنوان " الباب يفوت جمل" كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيي وتوزيع على فتح الله.

وكانت نيكول سابا احتفلت بداية الأسبوع بتكريمها بمنحها جائزة الإبداع في مهرجان الفضائيات العربية عن أغنية "الكات كاتي" التي أطلقتها قبل أسابيع وحققت انتشارا كبيرا.



ونشرت نيكول سابا مجموعة من الصور من تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية ومنحها جائزة الإبداع عن أغنية «الكات كاتي» وعلقت على الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت «شكرا مهرجان الفضائيات العربية على التكريم والجائزة.. شكرا مصر أم الدنيا».