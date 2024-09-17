سمسم شهاب: المهرجانات والذكاء الاصطناعي خطر كبير على الفن (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان سمسم شهاب في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني "عن سعادته العارمة بتكريمه في مهرجان همسة.

مراسلة دوت الخليج أميرة محمد والفنان سمسم شهاب

وأهدى تكريمه لجمهوره قائلًا:" أهدي تكريمي لجمهوري لإنهم هما سببًا في تكريمي".

و تحدث عن زوجته قائلًا:“ زوجتي إذا كانت على قيد الحياة كانت ستدعمنى وتفرح لتكريمي”، وكشف أعماله القادمة “ وهي تقديمه تترر مسلسل في الفترة المقبلة وسيكون هناك تعاون بينه وبين الفنان مدحت صالح، وسيشارك فى عمل سينمائى أيضًا وخلال فترة قليلة”

واستطرد حديثه عن رأيه في الذكاء الاصطناعي وتجربة غناء الفنان طارق الشيخ بالذكاء الاصطناعي، قائلًا:“الذكاء الاصطناعي خطر كبير على الفن، ومن الممكن أن ينسب للأشخاص تصريحات أو أغاني لا يملكها، وأما عن رأي في المهرجانات فهو رأي كل أب فهي خطر على كل الأجيال وأتمنى مراعية الكلمات".



