نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزار الفارس يكشف حقيقة رفض أيتن عامر الظهور في برنامجه: طلبت مبلغا كبيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس عن انضمامه إلى فضائية "الرابعة TV" لتقديم موسم جديد من برنامجه، والذي سيستضيف فيه مجموعة من النجوم، من بينهم عايدة رياض ومادلين طبر.

وذكر الفارس أنه تعاقد مع مدير القناة، الإعلامي غزوان جاسم، لتقديم برنامج جديد، مشيرًا إلى أن مصر تعد بوابة النجومية لكل من يسعى لتحقيق حلمه، واصفًا إياها بأنها "أم الدنيا".

كما كشف نيته إجراء مقابلة مع النجمة نادية الجندي، مؤكدًا تقديره لها باعتبارها فنانة كبيرة وموهوبة، وأوضح أنه لم يتم الاتفاق مع الفنانة أيتن عامر على مقابلة تلفزيونية، بسبب طلبها مبلغًا ماليًا كبيرًا، مشددًا على احترامه وتقديره لها.

وعن قضية المطرب سعد الصغير، أكد الفارس أنه لم يشمت فيه بعد القبض عليه في مطار القاهرة لحيازته ممنوعات، بل أعرب عن حزنه لما حدث.

واختتم نزار الفارس تصريحه بالتأكيد على أن نجاح حلقاته يرجع إلى اهتمامه بضيوفه ومناقشة أبرز جوانب حياتهم، دون السعي لإثارة الجدل.