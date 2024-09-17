نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا.. سميرة سعيد تسترجع ذكرياتها ألبوم قويني بيك للمنتج محسن جابر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعادت الديفا سميرة سعيد شريط ذكرياتها وتقديم الشكر والتقدير والاحترام المتبادل للمنتج محسن جابر على دعمه لها بداية من مشوارها الفني، حيث حرصت "سميرة" على مشاركة جمهورها بمقطع فيديو لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت الفيديو تعليقا قالت فيها:" من أحلى الذكريات في مسيرتي الفنية هو إصدار ألبومي قويني بيك من 20 سنة".



وأضافت:" هذا الألبوم كان نقطة فارقة بالنسبه لي، أغانيه ما زالت تعيش وتلمس قلوب الناس حتى اليوم بعد مرور كل هذا الوقت، ما زلت أفتخر بهذا العمل وأشعر بسعادة غامرة لكل لحظة قضيتها في صنعه".

وتابعت:" أحب أن أوجه شكري العميق للمنتج الكبير محسن جابر وشركة مزيكا، العائلة التي كانت دائمًا الداعم الأكبر لي طوال هذه السنوات. أنتم أكثر من مجرد شركة إنتاج، أنتم جزء من رحلتي الفنية ومن نجاحي. شكرًا لكم من القلب على كل الدعم والحب".



تعليقات الجمهور على منشور سميرة سعيد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، أجمل نجمة، وغيرها من التعليقات.