ويجز: شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح نجم الراب ويجز موقفه من شائعات ارتباطه بفنانة من الوسط الفني، وذلك من خلال منشور عبر خاصية الستوري على صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب ويجز علي صفحته الشخصية: "شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة، كله بيماركت يا باشا ويجز قاعد ف البيت".

ويذكر ان تعرض ويجز لشائعات حول إرتباطة مع الفنانة أسماء جلال، بعد أن كشفت الممثلة أنها تعاونت معه على أغنية، ما ربطه المتابعين بصورهما معًا.

أحدث أغاني ويجز

ومن ناحية أخري طرح ويجز مرخرا أغنية "طريقين"، والتي حقق نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية.

وأغنية "طريقين" من كلمات وألحان ويجز، وتم تداولها بشكل سريع على جميع وسائل التواصل الإجتماعي.

كلمات اغنية طريقين

وتقول كلمات الأغنية: “العيشة طريقين كده وكده نار أنا في البيت أنا في البار ما تعلقنيش بحبال عيشة الملوك إسقيني وكده كده فار ما عنديش تانك أملى إيه أملى بطني هات جنيه هنغنيلك وهترقصلك هات جنيه أحسن ما نموت من الجوع ولا إيه البشر كبروا وإتجبرتوا إحنا نعيشوا على الفتات أنا ما في شيء برفضه فاكر كل إللي فات كنا أكبر منكوا برئاسة ويجوا أنا هنا بالتاج أنا جبت الماس كلنا بنعيشها تحت الناس تحت الأرض لقمة وعرض مشاكلنا كبيرة ومش بتبان مش بتبان مشاكلكوا تحت الـ Microscope على تفاهتم حطوا الضوء أنا كاتم الصوت أنا عايز القرش أنا أفدي بنفسي أنا فادي الموت يا روح ما بعدك روح”.