هيدي كرم: محمد سامي قالي بعمل مسلسل بطولة مي عمر ومضحكش عليا

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة هيدي كرم، على مشهد ضرب الفنانة مي عمر لها بالحذاء في مسلسل لؤلؤ الذي عرض سابقًا، متسائلة لماذا لم ينتقد الجمهور مشهد ضرب الفنان أحمد زاهر لها عندما صفعها على وجهها بشدة!؟

تصريحات هيدي كرم



وتابعت هيدي كرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "طيب ليه الناس منتقدتش مشهد ضرب أحمد زاهر ليا ده ضربني قلم مرعب، اللي عملته مي عمر ده تمثيل هو القلم أحسن من الحذاء أو العكس، في الاخر ده تمثيل يعني لما ممثل يقتل ممثل نروح نحاكمه نقوله أنت قاتل لازم يتحكم عليك بالاعدام".



وأشارت هيدي كرم إلى أن مي عمر كانت متخوفة من ذلك المشهد وكانت متوترة ومترددهة من تقديمه ولكنني شجعتها، كما أنها كانت خائفة من أن تقوم بضربي حتى لا أتوجع ولكن في النهاية مجرد تمثيل، وعندما قرأت الورق لم أقف أمام ذلك المشهد أو جعلني أتراجع للخلف.



وأوضحت هيدي كرم، كواليس العمل مع مي عمر ومحمد سامي بأنهما أصدقاء للغاية وتربطهما علاقة قوية، معقبة:"محمد سامي كان صريح جدًا معايا وقالي أنا بعمل مسلسل لـ مي ومن بطولتها ومش هضحك عليكي أنا عاوزك في دور مهم جدًا وأساسي ولو عندك أي تعليق هنشتغل عليها".



واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة مي عمر ومحمد سامي خلال تصويري للدور كانا حريصان على أن أكون سعيدة وراضية ولم أندم على تقديمي للدور ومكتوب بشكل جيد ولم يقلل مني العمل لأنني أري أن يقدم الفنان دوره بشكل جيد.

مواعيد برنامج تفاصيل



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.