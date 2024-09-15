فن ومشاهير

"ضل حيطة" مسلسل ياسمين صبري الجديد فى رمضان 2025

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القاهرة - محمد ابراهيم -  


تخوض النجمة ياسمين صبري موسم رمضان 2025، بمسلسل "ضل حيطة" تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم، وجارى اختيار باقى فريق عمل المسلسل.

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آخر أعمال ياسمين صبري 

يذكر أن ياسمين صبرى عرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

 

أحداث فيلم أبو نسب 

 

تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، تقدم خلاله ياسمين شخصية لايف كوتش، تعيش قصة حب مع محمد إمام تنتهي بالزواج، فيما يمر الثنائي بالعديد من الأزمات بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني

 

آخر أعمال مها سليم 

يذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

 

أما المسلسل الثانى فهو "كوبرا" بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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