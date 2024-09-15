رامز جلال يهنئ جمهوره بمناسبة المولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان رامز جلال جمهوره بصورة له من يهنئ جمهوره من خلالها بمولد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “رامز” على الصورة قائلا:"سم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا... صدق الله العظيم

مولد نبوي شريف علينا جميعا، كل عام وانتم بخير".

تفاصيل فيلم أخي فوق الشجرة

وأبدى عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على إعجابهم الشديد للفيلم، وبأداء بطله النجم رامز جلال، يجسد رامز جلال في الفيلم شخصيتين، إحداهما شاب انطوائى يعيش حياة صحية منظمة، ولكن ظهور توأمه الذي لم يكن يعلم بوجوده في حياته يقلبها رأسا على عقب، وظهر رامز جلال بشكل جديد خلال أحداث البرومو، حيث جسد شخصيتين شقيقان تؤامان من بينهما شخصية تدعى بهاء بيبرس، استقبال رامز جلال لـ شقيقه التؤام بيبرس في المطار مع الفنان حمدي الميرغني، وتمر عدة ثواني لتظهر نسرين طافش في البرومو بشكل مختلف عن المعتاد.

أبطال فيلم أخي فوق الشجرة

فيلم أخي فوق الشجرة بطولة الفنان رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد، حمدى الميرغنى، ويزو، محمد ثروت، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

قصة فيلم أخي فوق الشجرة

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب تجمع بين رامز جلال ونسرين طافش حيث يتعرضان للمشاكل والمواقف الكوميدية معًا، ويجسد رامز جلال شخصيتي توأم أحدهما يجلس على كرسي متحرك وممتلئ الوزن والآخر نحيف، ويلعب حمدي الميرغني شخصية محامي، كما يظهر عبدالباسط حمودة بشخصيته الحقيقة.

أخر أفلام رامز جلال

وكان أخر أفلام رامز جلال "أحمد نوتردام" الذى تم عرضه في السينمات قبل فيلم " أخي فوق الشجرة"، وشارك في بطولته غادة عادل، خالد الصاوى، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، أحمد حلاوة، أحمد فتحي، محمد ثروت، انتصار، محمود البزاوى، شيماء سيف وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم كان من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم "أحمد نوتردام"

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدى، حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تحدث من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.