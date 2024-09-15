احتفال بيت الغناء العربي بذكرى المولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد بيت الغناء العربي، الواقع بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، لإقامة احتفالية مميزة بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذي يرأسه المهندس حمدي السطوحي، في إحياء المناسبات الدينية والثقافية من خلال الفنون والموسيقى التراثية،ويُعد قصر الأمير بشتاك، الذي يحمل بين جدرانه عبق التاريخ والموسيقى العربية، المكان المثالي لهذا الاحتفال الروحي والثقافي.

الأوبريت الشعري والأغاني الدينية

يتضمن برنامج الحفل تقديم أوبريت شعري خاص بالمولد النبوي، يتخلله إلقاء أبيات من الشعر الديني والروحاني، إلى جانب مجموعة من الأغاني والألحان التراثية التي تجسد الروحانيات المرتبطة بهذه المناسبة المباركة.

وتأتي هذه الأغاني من أشعار الشاعر عبد الله صلاح الدين القوصي، الذي عرف بتقديمه لأعمال تحمل عمقًا فكريًا وروحيًا، وهو ما يضفي على الحفل بعدًا روحيًا يعزز من أهمية الاحتفال بالمولد النبوي كحدث يعكس القيم الدينية والإنسانية التي جاء بها رسول الإسلام.

فرقة الغوري للموسيقى والتراث: تاريخ طويل من الإبداع

تشارك في هذا الحفل فرقة الغوري للموسيقى والتراث، وهي فرقة يعود تأسيسها إلى ثمانينيات القرن العشرين. وقد نجحت الفرقة منذ بدايتها في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي الأصيل، حيث تقدم الأغاني التراثية القديمة التي ارتبطت بتاريخنا الثقافي.

وتضم الفرقة مجموعة من الفنانين الذين قدموا إسهامات متميزة في الموسيقى العربية، ويعتبر هذا الحفل فرصة للتعرف على أعمال الفرقة وتقدير جهودها في إحياء هذا التراث العريق.

الإشراف الفني والتنظيم

يشرف على هذا الحفل فنيًا الفنان وسام عادل، مدير قصر ثقافة الغوري للتراث، والذي يقدم الحفل ضمن رؤيته الفنية لإحياء التراث الثقافي والفني المصري.

كما أن الدخول إلى الحفل مجاني ومتاح للجمهور، ويتم الدخول بأسبقية الحضور، مما يوفر فرصة لعشاق الموسيقى التراثية والدينية للاستمتاع بهذه الأجواء الخاصة.

ختام الحفل وجوهر المناسبة

إن احتفالية المولد النبوي الشريف في بيت الغناء العربي لا تعد فقط فرصة للاستماع إلى الموسيقى التراثية والألحان الدينية، بل هي أيضًا مناسبة للتأمل في القيم الإنسانية التي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذا الحفل، تتيح وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية للجمهور المصري فرصة للاحتفال بروحانيات المولد النبوي الشريف بطريقة تجمع بين الفن والثقافة والروحانية، ليبقى هذا الاحتفال جزءًا من التراث الثقافي المصري العريق.