لهذا السبب خالد الصاوي يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان خالد الصاوي ترند جوجل بعد أثارته الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نعى كلبته "كيم" عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.

عبّر الصاوي عن حزنه الكبير لفقدان كلبته، قائلًا: "باي باي حبيبة قلب بابي، يا رب أرجوك اجمعني بيها وبميكي يوما ما، إن شاء الله في حلم طويل."

أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة بين متابعيه، حيث دعمه البعض في حزنه، بينما انتقده آخرون على التركيز على نعي حيوان.

لكن الجانب الأكثر إثارة للجدل كان التساؤلات التي أثيرت حول مصير الحيوانات بعد الموت، وهل يمكن أن يجتمع الإنسان مع حيواناته الأليفة في الجنة.

ما أثار اهتمام المتابعين هو التساؤل الديني حول ما إذا كان الحيوانات تُبعث يوم القيامة، وهل يمكن أن يُجمع الإنسان مع الحيوانات التي أحبها في الدنيا.

العديد من المتابعين طرحوا هذه التساؤلات في التعليقات، ما دفع وسائل الإعلام إلى استقصاء رأي الفقهاء في هذا الشأن.

وفقًا لما صرح به الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، فإن الله – سبحانه وتعالى – سيحيي الحيوانات يوم القيامة ويقتص منها لبعضها البعض.