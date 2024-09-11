زينه أول المنضمين لأبطال "الدشاش" لـ محمد سعد والتصوير الأسبوع المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف صناع فيلم "الدشاش" للنجم محمد سعد عن أنضمام النجمه "زينة" إلى ابطال العمل حيث تعتبر أولي المنضمين لقائمة الأبطال وذلك لبدء عمل جلسات فنية مع فريق العمل استعدادا لبداية التصوير.

كما قد صرح صناع العمل انهم يجرون العديد من البروفات النهائية وذلك استعدادا لبدء التصوير الأسبوع المقبل داخل العديد من اللوكيشنات المختلفة

فريق عمل الدشاش

"الدشاش" من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وتأليف جوزيف فوزي ومن المقرر ظهور محمد سعد خلال أحداث العمل بشكل مختلف تماما لجمهوره ومحبية عن ما قدم من قبل حيث إن العمل يدور في إطار كوميدي تشويقي ويحمل العديد من المفاجأت.

قصة فيلم الدشاش



ويجسد محمد سعد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج محمد الرشيدي.

آخر أعمال زينة



يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل "جعفر العمدة" الذي خاض به السباق الرمضاني، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”



مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.