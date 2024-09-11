نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " بثبت نفسي بشغلي".. مدين يعلق على اتهامه بسرقة لحن عمرو مصطفى| خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الملحن مدين على أزمة اتهامه بسرقة فكرة لحن أغنية “ ما زال ع البال” من الملحن عمرو مصطفى، مشيرا إلى أنه لا يهتم سوى بعمله فقط وجمهوره ولا يعلق على هذة الأمور

قال مدين في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:'بحب شغلي جدا ومبظهرش في السوشيال ميديا غير بشغلي، أي مشاكل أو اي٥ حاجه بتحصل مش بديها أكبر من حجمها.

تابع قائلا:' اللي ليه حجم عندي هو الجمهور اللي مستني أعمالي وبكون سعيد جدا لما الناس بتتفاعل على أي أغنية من ألحاني، لما نزل ألبوم حماقي الجمهور كان بيسألني على الاغاني اللي من ألحاني ورد فعل الناس كان كبير على الأغاني، ودا الكلام اللي بيفرحني وبشتغل عليه للي جاي أنا بثبت نفسي بالشغل والنجاح اللي ربنا بيكرمني بيه"

ما زال ع البال

أغنية “مازال عالبال” من كلمات تامر حسين، وألحان مدين وتوزيع موسيقي وميكس وماستر توما.

وفي في سياق متصل، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إطلاق حساب رسمي لها على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، حيث جاء هذا الإعلان عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي واتساب، لتفتح بذلك نافذة جديدة للتواصل مع جمهورها.

احتفال مدين بتصدر أغنية “ كلام عينيه”

احتفل الملحن مدين بنجاح وتصدر أغنية كلام عينيه لقائمة بيلبورد، حيث حرص "مدين" على مشاركة جمهوره بصورة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ولسه أغنية كلام عينيه متصدرة المركز الأول للأغاني الأكثر استماعا في بيلبورد".



وأضاف:" الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع حسن الشافعي".