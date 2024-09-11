نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تاني مرة.. زينة ومحمد سعد يلتقيان في فيلم "الدشاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد سعد علي فيلم جديد بعنوان "الدشاش"، يدور في إطار كوميدي تشويقي ويحمل العديد من المفاجأت، من اخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي.

زينة تنضم لـ ابطال فيلم "الدشاش"

انضمت الفنانة زينة لـ ابطال فيلم "الدشاش"، تعتبر أولي المنضمين لقائمة الأبطال وذلك لبدء عمل جلسات فنية مع فريق العمل استعدادا لبداية التصوير.

تفاصيل فيلم الدشاش

جاري عمل البروفات النهائية لفيلم الدشاش، وذلك استعدادا لبدء التصوير الأسبوع المقبل داخل العديد من اللوكيشنات المختلفه، ومن المقرر ظهور محمد سعد خلال أحداث العمل بشكل مختلف تماما لجمهوره.

تفاصيل فيلم الدشاش

يدور العمل في إطار كوميدي تشويقي يحمل العديد من المفاجآت، يلعب سعد خلال أحداث الفيلم شخصية طبيب أسنان "سامح"، ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت، فيلم «الدشاش» تأليف جوزيف فوزي، إنتاج محمد رشيدي، من إخراج سامح عبد العزيز

تعاون محمد سعد وزينة

عملت زينة مسبقًا مع محمد سعد في فيلم "بوشكاش" من إخراج أحمد يسري وتأليف أحمد فهمي وشارك في بطولته عزت أبو عوف وإدوارد وسعيد طرابيك، محمد سعد، زينة، عزت أبو عوف، أحمد راتب، يوسف فوزي، أحمد التهامي، تامر شلتوت، صفاء الطوخي.

قصة فيلم بوشكاش

وتدور الأحداث حول (بوشكاش)، وهو سمسار لاعبين يقرر خوض هذه المهنة بعد فشله كحارس مرمى، والذي يؤمن بأن سر حظه هى سلسلة يرتديها بعنقه، حتى يفقد هذه السلسلة بالصدفة، ويعمل لصالح (رشدي طلال) رجل الأعمال الفاسد ومساعده، وتتوالي الأحداث حتى يتعرف على المذيعة المشهورة (هانيا).

اخر اعمال زينه

وكان اخر اعمال زينه هو مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، عُرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، ومن بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

احدث اعمال زينة

تشارك زينة في فيلم "المنبر" بطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من النجوم وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الوثائقية، وتلعب الفنانة دور نظلة ليفي وهى أول يهودية تقف ضد الاسرائليين، بالاضافة إلى أنها أول يهودية تخطب في المسلمين بالأزهر الشريف.