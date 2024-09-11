نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون جديد يجمع نزار الفارس وغزوان جاسم عبر قناة الرابعة العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في القاهرة بحضور مجموعة من القنوات والمواقع الصحفية، عن إنتقاله للقناة الرابعة العرابية وتعاون جديد يجمعه مع المدير الإعلامي للقناة الإعلامي غزوان جاسم.

وعبر نزار عن سعادته بهذا التعاون والتجربة مع إدارة حكيمة ورشيدة، وخاصة أنه من محب التجديد والتطور والعمل المختلف والمميز الذي يضيف له ورصيده الإعلامي.

غزوان جاسم

أبرز تصريحات نزار الفارس في المؤتمر الصحفي:

ويذكر أن تحدث نزار خلال المؤتمر عن العديد من الأشياء والتي أهمها هو نفي الشائعات المنتشرة عن طرده من قناة دجلة العراقية بل هو من قام بتقديم إستقالته ويحتفظ بجميع وسائل الود والإحترام للعاملين بالقناة.

كما تحدث أيضًا عن جدل حلقته مع نجوي وفؤاد والتي وصف الموضوع بأنه غير مقصود ويكن لها كل الإحترام والتقدير، وأن جميع الأعلام يعمل على ظاهرة التريند.

نزار الفارس

كما تحدث عن قيمة الفن المصري والإعلام المصري وقال إن من يريد النجاح والشهرة يقدم في مصر فهي بوابة النهوض لجميع الفنون، وأنه يتمني أن يصبح الفن العراقي مثل الفن المصري في كل بيت عربي ويكون بحجم وضخامة ونجاح الفن المصري.

من هو الإعلامي نزار الفارس:

ويذكر أن الإعلامي نزار الفارس هو إعلامي عراقي دخل مجال الإعلام بالصدفة، واستطاع في فترة قصيرة أن يقدم مجموعة من البرامج الناجحة والمميزة والتي قدمت صدي كبير في الوطن العربي مؤخرًا.