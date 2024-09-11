نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| أحمد صلاح حسني ينضم لقائمة النجوم المشاركين في دراما رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الفنان أحمد صلاح حسني على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد، لينضم إلى قائمة النجوم المشاركين في دراما رمضان 2025، ولم يكشف عن تفاصيل العمل في الوقت الحالي.



وقال أحمد صلاح حسني في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" إنه سيشارك في رمضان المقبل بمسلسل جديد وهو الآن في مرحلة التحضيرات له، وسيتم الكشف باقي تفاصيل العمل خلال الشهر المقبل.



آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني هو مسلسل "رحيل" الذي عرض في النصف الأخير من شهر رمضان الماضي، والعمل من بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني وأحمد بدير وأحمد صيام، ومحمد مهران، وعارفة عبدالرسول ومي القاضي والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

أحداث مسلسل رحيل

مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب بعد اتهامها في جريمة قتل لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟.



تفاصيل فيلم أوسكار عودة الماموث

وانتهي أحمد صلاح حسني مؤخرًا من تصوير فيلم فيلم "أوسكار عودة الماموث" التي تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، ويظهر خلال أحداثه كائن الماموث وهو يتجول بضخامته بين البنايات وفي شوارع القاهرة، وتدور تفاصيله في قالب تشويقي حول مهمة إعادة إحياء كائن الماموث من جديد في عدد من الدول الأجنبية، ولكن وبشكل قدري تقع الطائرة التي تحمل هذا الكائن في مصر وتتوالى الأحداث ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

فيلم أوسكار عودة الماموث، هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض، ومن إنتاج Trend VFX، والتي سبق ونفذت المؤثرات البصرية، لعدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسلات الحشاشين ولعبة نيوتن.