فركش.. تامر حسني ينتهي من تصوير فيلم "ريستارت" والعرض بعيد الفطر 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -



انتهى نجم الجيل تامر حسني اليوم من تصوير فيلم "ريستارت"، واحتفل تامر وسط فريق العمل بأجواء من السعادة والبهجة على أنغام أغنية معلمين الذي حقق نجاح كبير جدًا.



ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو يعم عليه السعادة وأجواء الاحتفال بتورتة كبيرة عليها اسم الفيلم.

وكتب تامر حسني على الفيديو:"الحمد لله فركش فيلم ري ستارت ومن زعلنا كلنا أننا خلصنا وهنمشي كنا بنغني ونقول زعلت طب معلش متفركش، خلصنا النهاردة تصوير فيلم ريستارت والله والله من أحلى أفلام حياتي اللي استمتعت في تصويرها مع احلى أصحاب وأجمد أبطال في الدنيا ربنا يكرمنا يارب ".

كما كشف موعد طرح الفيلم بجميع دور العرض قائلًا:"يارب تفرحوا بالفيلم زي ما أحنا فرحانين بيه، ريستارت إن شاء الله عيد الفطر القادم 2025".

تفاصيل ري ستارت





فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت



يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال تامر حسني السينمائية



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "تاج"، ويجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.

من هم فريق عمل الفيلم ؟



يشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.