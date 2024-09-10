بهذه الطريقة.. ناصيف زيتون يستمتع بإجازته الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان ناصيف زيتون جمهوره بصورة له يستمتع بإجازته الصيفية،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “ناصيف” على الصورة قائلا: "ياسيدي انسى ياللي راح ماضي".

آخر أغاني ناصيف زيتون

وفي سياق آخر، طرح ناصيف زيتون، مؤخرًا أغنية "خط أحمر"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أول تجاربه في الغناء باللهجة المصرية، تغزل خلالها في مصر وشعبها، وعرض خلالها أشهر المعالم المصرية، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

تفاصيل أغنية “أنت وأنا”لـ ناصيف زيتون

كما طرح ناصيف زيتون، مؤخرًا أيضًا أغنية "أنت وأنا"، وهي من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستاني، وأغنية "كذبة ورا كذبة" التي تخطت ملايين المشاهدات بعد أسبوع من طرحها، وهي من كلمات فادي أبو خليل وألحان سالم سلامة.

أغنية "بيروت" لـ ناصيف زيتون

كما طرح ناصيف زيتون، مؤخرًا كليب "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت، وهي من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.

السيرة الذاتية للفنان ناصيف زيتون وبداية مشواره الفني



ناصيف الزيتون (25 سبتمبر 1988-) مغنٍّ سوري حاصل على لقب نجم ستار أكاديمي 7، ولد لعائلة مسيحية مكونة من والده الياس، وأمه سامية، وشقيقيه أنس ونانسي، نشأ وتربى في جديدة عرطوز، وأصله من منطقة خبب، درعا جنوب سوريا.

درس الترجمة بناء على رغبة عائلته، لكن أحب دراسة الموسيقى، قدّم أوراقه للمعهد العالي للموسيقى ولكنه لم ينجح في اختبار القبول في المرة الأولى، وفي العام الثاني قدّم مرّة أخرى ونجح فيه.تخرج من المعهد العالي للموسيقى قسم الغناء الشرقي، وشارك في عدة حفلات بدار الأوبرا في دمشق، إضافة إلى مشاركته في كورال مارسيل خليفة، حيث كان يهوى الغناء منذ الصغر.

اشتراك ناصيف زيتون في ستار أكاديمي



شارك في برنامج المواهب ستار أكاديمي 7 في نهاية العام 2009 وقدم المواويل والأغاني الجبلية لوديع الصافي، فعلى مدى إطلالاته في سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغاني الإيقاعية، وقد نال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبناني وديع الصافي وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف وعلى تشجيع الفنان الياس كرم وتميز بعدم تعرضه للإبعاد طول فترة البرنامج.

وحاز على إعجاب المدرسين في الأكاديمية، وفي الحلقة الختامية نال ناصيف الزيتون أعلى نسبة في مواسم ستار أكاديمي جميعها، وتفوق على منافسيه بفارق كبير حيث حاز على 65،21% من مجموع الأصوات متفوقا على زملائه رحمة رياض من العراق ومحمد رمضان من الأردن، كرمته رئيسة الأكاديمية رولا سعد برمز الأكاديمية الكريستالي ورفع علم بلاده وجائزته عاليًا.

وقدم له شيك بقيمة خمسين ألف دولار أميركي وسيارة موديل 2010 كما وقامت إدارة ال بي سي (شركة باك) بتوقيع عقد إدارة أعماله وهذا يحصل لأول مرة بتاريخ ستار أكاديمي أي أنه لم يتم هذا من قبل مع أي متخرج من البرنامج.