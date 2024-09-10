بعد طرح بقيت أسد لـ كارول سماحة..تعرف على كلماتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرحت المطربة كارول سماحة ألبوم جديد لها بعنوان مختلفة يضم مجموعة من الأغاني من ضمنهم "بقيت أسد " وهى من كلمات أحمد المالكي وألحان بلال سرور وتوزيع تميم.

كلمات بقيت أسد لـ كارول سماحه



من كتر ماشوفت وخدت مقالب

واتعرضت لمكر تعالب

طيبة قلبي بقت بالسالب

اصلها مافادتنيش

من كتر ما مر عليا تجارب

واتعودت لوحدي احارب

اتحولت أسد بمخالب

علشان اعرف اعيش

انا بقيت أسد بقيت أسد

انا بقيت أسد بقيت أسد

طلعلكوا وواقفلكوا في وشكوا

ووراكوا حيطة سد أسد

من كتر ماحبيت اللي أذوني

واتعشمت فناس خذلوني

اتعلمت اغير لوني

كل ما اروح ف مكان

من اول فرصة انا هقفل بابي

مش هزعل واتعب اعصابي

اتعلمت خلاص بعذابي

مبقاش علي انسان

انا بقيت أسد بقيت أسد

انا بقيت أسد بقيت أسد

طلعلكوا وواقفلكوا في وشكوا

ووراكوا حيطة سد أسد

آخر أعمال كارول سماحه

والجدير بالذكر ان آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.

كلمات الأغنية



خدنا الأجازة وخلاص

ننسى الضغوط دي يا ناس

وضبنا شنطتنا اهو وكله جاهز تمام

قعدتنا اخر مزاج

ضحك وهزار واندماج

لمة وسهر فيلم حلو ومحدش ينام

اه لالالاا تعبنا كتير أخيرا خدنا أجازة

اه لالالا مفيش تليفون نرد عليه

اه لالالا حلو التغيير وهمنا مالهوش عازة

اه لالالا نروّق يوم هيحصل ايه

بتروح وتيجي الفلوس

بس اللي باقي النفوس

دي الرحلة بالناس وبالناس بنقدر نعيش

ها احنا ايه ف جيبنا كام

هنعيش اللحظة وتمام

مش فارقة عادي احنا بنعيشها لو كان مفيش

كلمات اجازة كارول سماحة