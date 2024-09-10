الخميس ضمن "أهل مصر".. أسبوع ثقافي جديد لأطفال المحافظات الحدودية بمطروح

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستقبل محافظة مطروح بعد غد الخميس فعاليات الأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر الأسبوع الثقافي حتى 21 سبتمبر الحالي تحت شعار "يهمنا الإنسان".

مشاركة 200 طفل من المحافظات الحدودية

يستضيف الأسبوع الثقافي 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية الستة: "أسوان، حلايب والشلاتين وأبو رماد من البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح"، بالإضافة إلى عدد من أطفال محافظة القاهرة "حي الأسمرات" والمناطق الجديدة الآمنة. تُعقد الفعاليات في مكتبة مصر العامة بمطروح.

ورش تدريبية متنوعة للأطفال

يضم الملتقى 15 ورشة تدريبية متنوعة للأطفال يقدمها متخصصون. تشمل الورش الأدبية مثل ورشة كتابة مسرحية وورشة إلقاء شعر، كما تتنوع ورش الفنون لتشمل رسم بالموسيقى، صناعة الفيلم، تصوير فوتوغرافي وفوتوشوب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ورش الحرف اليدوية والتراثية مثل "المشغولات الجلدية، حقائب بالشبك، وأخرى بالخرز، فن الخيامية، إعادة تدوير، فن الأركيت". كذلك يتضمن الأسبوع عددًا من ورش الأداء مثل تعليم المسرح، تحريك العرائس، الموسيقى والغناء، وفن الأراجوز.

زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية

يتضمن الملتقى زيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة، مثل متحف رومل، معصرة ومزارع الزيتون، بجانب زيارة شواطئ مدينة مطروح الشهيرة مثل شاطئ عجيبة وحمام كليوباترا، وجولات حرة بالمدينة.

إشراف وتنظيم الحدث

يُنفذ الأسبوع الثقافي بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر". يقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

أهداف مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" هو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف إلى تشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.