أحمد الأبياري يستعيد ذكرياته مع سمير غانم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف "أحمد الإبياري" في حواره ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة ten اليوم الأحد

إنه اول من اكتشف النجوم "رامز جلال وأحمد أدم والراحل طلعت زكريا" من خلال ضمهم إلى فرقته المسرحية كما إنه اكتشف العديد من نجوم الفن والكوميديا في بداية حياتهم.

والجدير بالذكر إنه تعاون في العديد من الأعمال المسرحية مع النجم الراحل سمير غانم، ومنها" أنا ومراتي ومونيكا"، "دور ري مي فاصوليا"، "المحظوظ وأنا"، وكان أخر عمل جمعهما معا "الزهر لما يلعب".



كما تعاون الأبياري مع النجم أحمد آدم في مسرحيات منها "خد الفلوس وإجري"، "فيما يبدو سرقوا عبده"، "ربنا يخلي جمعه"، وم "القشاش" وشارك في بطولتها سيد زيان، إذ جمعته بالأخير أيضا أعمال شهيرة منها "العسكري الأخضر"، "الفهلوي"، "البراشوت".



وجمعت مسرحية "البعبع" بين الأبياري وسعيد صالح، وتولى محمد نجم بطولة مسرحيته "كحيون ربح المليون"، وتعاون مع أحمد أدم في مسرحية "مرسي عاوز كرسي".