نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد رجب يحصد جائزة الدير جيست عن مسلسل "رمضان كريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان سيد رجب، جمهور ومتابعيه صور له من حفل توزيع جوائز الدير جيست، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و علق سيد رجب على الصور قائلًا: "سيد رجب من حفل توزيع جوائز دير جيست".

الفنان سيد رجب من حفل تكريم الدير جيست

تفاصيل شخصية سيد رجب في رمضان كريم

ويجسد سيد رجب في مسلسل "رمضان كريم" دور والد روبي، وهو أحد الأدوار الرئيسية بالعمل، وهو رجل ينتمي إلى الطبقة الفقيرة الكادحة الذي تلومه ابنته دائمًا على تواجدهم في هذا الفقر والمستوى المعيشي الصعب.



أحداث مسلسل "رمضان كريم"



و يتكون مسلسل "رمضان كريم" من جزئين وكل جزء يتكون من 30 حلقة، حيث تدور أحداث العمل بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه

آخر أعمال الفنان سيد رجب السينمائية



يشارك سيد رجب في فيلم "أنا وابن خالتي" ويدور العمل في إطار كوميدي حول (حسن) و(إسماعيل) ابنَي الخالة، حيث يقع بينهما صراع تقليدي قديم لإثبات أفضلية أحدهما على الآخر من خلال عدة مواقف كوميدية ليكتشفا في النهاية أن المكسب الحقيقي هو العائلة والحب المتبادل.



طاقَم عمَل فيلم "أنا وابن خالتي"

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم ومنهم: "سيد رجب، بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، هنادي مهنا، إسراء رخا، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، محمد بطاوي، لطفي لبيب، والعمل من تأليف: عمرو أبو زيد، إخراج: أحمد صالح".