نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتشرفت بحضرتك يا أستاذ”.. نور النبوي يعبر عن حبه لـ صلاح عبدالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان نور النبوي، عن حبه وتقديره للفنان الكبير صلاح عبد الله حيث نشر صورة برفقته عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك على هامش تواجدهما بإحدى الفعاليات.

وعلق نور النبوي على صورته برفقة الفنان صلاح عبد الله، قائلًا: “عم صلاح، اتشرفت بحضرتك يا أستاذ”.

قصة فيلم الحريفة



يذكر أن آخر أعمال نور النبوي فيلم “الحريفة” والتي تدور أحداثه حول ماجد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم، ويعيش في طبقة غنية، ولكن فجأة تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يجد عالم مختلف تمامًا، ويتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات كرة قدم بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، ويساعدهم علي التدريب معلمهم بالمدرسة والذي يلعب شخصيته الكابتن حسام ميدو.



ابطال فيلم الحريفة



ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غازي كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.