نقابة المهن السينمائية تُرحب بمهرجان بورسعيد السينمائي وتعلن رعايته

القاهرة - محمد ابراهيم -



أعلنت نقابة المهن السينمائية المصرية عن دعمها لإقامة الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبرئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، مؤسس المهرجان، خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر 2024.

حيث ذُكر في الخطاب الموجه من النقابة إلى إدارة المهرجان أنه "تلقينا طلبكم بشأن الموافقة على رعاية ومساندة مهرجان بورسعيد السينمائي، الدورة الإفتتاحية ونود الإحاطة بأننا ليس لدينا مانع ونوافق على رعاية المهرجان".

وقد تقدم الناقد السينمائي أحمد عسر بمشروع المهرجان إلى اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة؛ لإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي، في النصف الأول من عام 2023، سعيًا منه لتعزيز النشاط السينمائي للمدينة كونه أحد أبنائها، وأرجع عسر اختيار موعد المهرجان في شهر ديسمبر حتى يكون مواكبًا لشهر الاحتفال بالعيد القومي للمدينة.

ويعتبر عسر المهرجان فرصة لـ تحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما، والتفاعل مع صناعها، ودعم الأفلام المستقلة، وتشجيع الصناع خاصة من بورسعيد في كل تخصصات صناعة الأفلام.

والجدير بالذكر، أن مشروع المهرجان يقام تحت رعاية ومظلة جمعية "بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية" برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.

وتعمل إدارة المهرجان حاليا على خلق شبكات من التواصل والتفاعل مع الجهات المعنية والفاعلة لدعم ومساندة المهرجان، وكان آخر هذه الجهود اللقاءات النقاشية التي تُقام مع المسؤولين في محافظة بورسعيد، وعلى رأسهم المحافظ محب حبشي، للوصول إلى سبل التعاون المشترك وأساليب الدعم التي يمكن تقدمها المحافظة للمهرجان.