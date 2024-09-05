نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز وفريق عمل "فرقة الموت" يتجهون إلى المجر (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفنان أحمد عز وفريق عمل فيلم "فرقة الموت" تصوير مشاهد الفيلم، ليكون جاهز للعرض في السينمات مطلع العام القادم، وكشف مصدر خاص للفجر الفني.

أن من المقرر أن يسافر النجم أحمد عز بصحبة فريق العمل إلى المجر لمدة أسبوعين لتصوير بعض المشاهد الخارجية ضمن أحداث الفيلم، كما كشف أن الفيلم سوف ينتهي تصويره بالكامل في نهاية شهر أكتوبر المقبل ويتم طرحه في دور العرض في شهر يناير 2025.

تفاصيل فيلم "فرقة الموت":

ويذكر أن فيلم فرقة الموت تدور أحداثه في فترة الأربعينيات ويقوم أحمد عز بدور ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة قاتلة لمحاربة تجار المخدرات في خط الصعيد. المثير في الفيلم هو مواجهة أحمد عز مع الفنان آسر ياسين، والتي تعد نقطة تحول مهمة في القصة. الفيلم يقدم قصة أكشن مشوقة ويعتبر الثالث على التوالي الذي يقوم فيه أحمد عز بالعمل في فترة زمنية قديمة غير معاصرة.

وهو من بطولة أحمد عز، آسر ياسين ومنة شلبى ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعدد آخر من النجوم. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

أحمد عز

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "ولاد رزق الجزء الثالث"، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.

ويأتي الجزء الثالث من العمل بشكل مختلف عن الجزأين السابقين، حيث يشهد دعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويحظى الفيلم بحملات دعائية ضخمة واهتمام إعلامي كبير، خاصة بعد الإعلان عن ميزانيته الإنتاجية الضخمة التي وصلت إلى 8 ملايين دولار، مما يعد رقمًا ضخمًا بالنسبة لإنتاج فيلم عربي.