نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من دبي.. معتصم النهار يغازل جمهوره بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان معتصم النهار جمهوره بصورة له من دبي يغازل بها جمهوره، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهر “النهار” بإطلالة كاجوال حيث ارتدى تيشرت باللون الأسود، وبطلون جراي، وعلق على الصورة قائلا:"اشتقنا كتير يا حبايب".

قصة مسلسل لعبة حب

مسلسل لعبة حب يدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها، وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

أبطال مسلسل لعبة حب

يشارك في المسلسل عدد من النجوم من ضمنهم معتصم النهار بدور (مالك الأسعد)، نور علي بدور (سما)

،شكران مرتجى بدور (فريدة الأسعد)، جو طراد بدور (رامي)، ساشا دحدوح بدور (سيرين)،أيمن رضا بدور (سلطان الأسعد)، أيمن عبد السلام بدور (دانيال)،حسام تحسين بيك بدور (أديب الأسعد)،نهاد عاصي بدور(شادية)، جيري غزال بدور (جبران)،ناظم عيسى،ترف التقي بدور (مايا الأسعد)،رنين مطر بدور.

أحدث أعمال معتصم النهار

يستعد الفنان السوري معتصم النهار لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم “مش مهم الاسم”،ويشاركه في بطولة المسلسل أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، نيبال عرقجي، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج ليال راجحة وإنتاج شركة الصباح إخوان.

الفنان معتصم النهار وبداياته الفنية



بدأ مشواره الفني في عام ٢٠٠٧ عندما شارك في مسلسل “خالد بن الوليد”، وحقق نجاحًا ملحوظًا في الدور الذي قدمه، وفي عام ٢٠١٦ كاد معتصم النهار أن يفقد حياته، عندما سقط ما يقرب من ١٥ قذيفة على دمشق، وأدى القصف إلى احتراق منزله وسيارته وإصابته بشظايا متفرقة في جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.

أخر أعمال النجم معتصم النهار والنجوم المشاركين فيه

يذكر أن آخر أعمال معتصم النهار مسلسل صالون زهرة ويحكي المسلسل قصص النساء في صالون زهرة لتبادل همومهن ومشاكلهن، كما يحكي فيه قصصًا معاصرة للنساء وعلاقتهن بالرجل والأصدقاء وتدير الصالون امرأة اسمها «زهرة» والتي تقوم بهذه الشخصية الممثلة «نادين نجيم». يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2»العديد من النجوم وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.