زينب العبد لـ "دوت الخليج الفني": ابتسام فيها تفاصيل مني وأنا شخصيتي بتميل للقديم

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة زينب العبد وخطفت الأنظار لها في أحدث أعمالها الدرامية في دور ابتسام الذي جسدته في مسلسل عمر أفندي وهذه ليست المرة الأولى التي استطاعت كسب ثقة الجمهور لها، حيث أشاد بها الجميع في دور “قطة” الذي شاركت به في مسلسل “العتاولة” برمضان الماضي.

وكان لموقع دوت الخليج الفني لقاء خاص معها كشفت فيه عن العديد من التفاصيل بمشاركتها في مسلسل عمر أفندي.

من رشحك لدور ابتسام؟

اللي رشحني للدور مصطفى حمدي مؤلف العمل.

ما الذي جذبك لدور ابتسام؟

لما قريت واتكلمت أنا ومصطفى عجبني الدور جدًا وقالي إنه هو كان بيكتبه عليا، وحقيقي هو فعلًا كان شبهي وحسيت إن الدور شبهي أوي واتبسطت بيه جدًا.

حدثيني عن كواليس العمل خاصة مشاهدك مع أحمد سلطان؟

الكواليس أنا بحب الشغل مع أحمد سلطان جدًا وده تالت عمل بينا وتاني مرة أطلع الكابل بتاعه، وبجد هو إنسان مجتهد وبيحب الشغلانة ومتعاون كمان وأنا بحب أحمد سلطان عشان كده بصراحة والشغل معاه مبهج.

ماهو انطباعك عن فكرة المسلسل عند قرأته؟

اتبسطت طبعًا من الفكرة، وحتى قولت لمصطفى في ساعتها لما قريت إن الموضوع خطير وبقاله شوية مش بتتعمل الحاجات دي فحسيت إنه رايح في حتة حلوة، وبعدين وأنا بقرأ الورق كان شاددني الفكرة والخيال.

وأنا بعشق الحاجات اللي فيها خيال علمي وأنا من الناس اللي بتحب الحاجات عكس المألوف، وممكن أحب مسلسلات الأشباح وأفلام الأشباح وأحب الخيال العلمي الناس اللي بتبقى في الفضاء والحاجات دي، وأنا أصلًا بميل للقصص دي وبحب جدًا القصص الخيالية.

ماهي نصحيتك للبنات التي تقع في الحب من طرف واحد؟

نصيحتي للبنات اللي بتحب من طرف واحد، تحب نفسها أكتر من أي في الدنيا وساعتها هتعرف تقرر لو حبت نفسها إنها تبعد عن أي علاقة مش شبهها أو مش هتديها أو مش هتبقى دافع ليها، فلو حبت نفسها هتقدر تخرج من أي علاقة فيها طرف واحد بس

وأنا من الناس اللي بتجري، وبحب أوي لما تحسي إن العلاقة من طرف واحد أمشي وأجري إستخبي لحد لما تخفي تمامًا من العلاقة دي جواكي وساعتها تقدري تشوفي كويس جدًا.

ماهي الرسالة التي كانت ابتسام تود أن توصلها للجمهور من وجهة نظرك؟

ابتسام كانت مصدقة أوي العلاقة، ورغم تصرفات صبري لكن هي كانت مؤمنة وعندنا إصرار، وفي بنات من نوعية ابتسام ممكن الشخص اللي قدامها ميكنش حاببها بس لمجرد إن عندها إصرار لده بتجذبه ليها فبيحصل.

وده غير إن هي ست أصلًا عطوفة وهي معطاءة جدًا وحنونة جدًا ونغشة محبة للحياة معندهاش حاجة ممكن تعطلها.

وأنا اعتقد من أحلى الرسايل إننا نصدق أوي إننا هنحصل على الحاجة دي طول ما إحنا مصدقين هناخدها أي كان إذا كان شغل أو علاقة حاسة إن ده الشخص المناسب ليكي حاجات كتير أوي.

كيف ترين نوعية الستات مثل ابتسام "الجدعة" التي تقوم بالعطاء أكثر في العلاقة؟

شايفة إن هي تربية، بحس إن التربية هي اللي بتفرق في موضوع العطاء ده، لإن أنا والدتي دايمًا ربتني على إني أبقى كويسة مع الناس وأبقى حنينة على الناس أبقى لطيفة ويبقى لساني حلو وأبقى محبوبة إلى أن يثبت العكس، بمجرد مايثبت العكس فأنا بطبيعتي ببعد ومش الناس الانتقامية بالعكس وبفوض أمري لله فأنا اتربيت على ده، وابتسام كان فيها تفاصيل مني كتير أوي.

وحابة أقول إني هي المشكلة الواحد مبيعرفش يتغير فيها إن كل مابتدي بتبقي محتاجة تفرملي لو حاسة إنك كل ده في الهباء، ولو في بني آدمين تعرف تفرمل نفسها في موضوع العطاء بالزيادة والبزخ، وفيه عطاء بيبقى طبيعي إنك بتدي بس منديش للشخص ببزخ لإنه ساعتها بيبقى حق مكتسب، فأنا بتمنى بتمنى إن الناس تكون معتدلة في عطاءها وفي كل حاجة.

ما هي الرسالة التي تودين قولها للرجال مثل صبري؟

الرسالة اللي هقولها للي زي صبري، دايمًا بص على نص الكوباية المليان متبصش على الفاضي، دي الرسالة اللي ممكن أقدمها للشخصيات اللي زي صبري.

ودايمًا الحاجة اللي بتبقى في إيدينا بمجرد أما بتروح مننا بنندم، وفي رجالة بتندم بعد كده إنها مقدرتش الحاجة الكويسة اللي قدامها.

ماهي الفترة الزمنية التي تودين العيش بها؟

أنا بحب أوي كل حاجة قديمة عمومًا وأحب أعيش في الزمن القديم، أنا بحب كل حاجة قديمة أفلام قديمة الموسيقى القديمة الناس القديمة المعاملات القديمة، الناس بتوع زمن دول مش هيتعوضوا.

وأنا أصلًا بميل للقديم وشخصيتي أصلًا في الحياة بحس إن أنا قديمة، وأنا أصلًا مشاعري قديمة حتى في طرق حبي قديمة وعشان كده بقول إن شخصية ابتسام شبهي أوي.

إذا عودتي بالزمن لعام 1943 ما الأشياء التي تتمني القيام بها؟

لو روحتها همثل فيها بردو وأنجح وأسعى واجتهد، وأكيد كنت هبقى سعيدة أوي.

إذا وجدتي نفسك في زمن آخر بشكل مفاجئ ماهو رد فعلك؟

هتعايش معاهم لو فجاءة لقيت نفسي في زمن تاني، وأحاول أشوف ايه الحاجات اللي زمان كانوا بيعملوها وهيبقى عندي فضول أكتر في إني أتغول وأفهم الحياة دي كانت ماشية إزاي والرتم بتاعها كان عامل إزاي والمشاعر بتاعتها كانت عاملة إزاي وإزاي الناس كانت مع بعض حلوة وأكيد هبقى سعيدة.

ماهي الشخصية التي تتمني تجسيدها في الزمن الماضي؟

لو ممثلين هيبقى كل أعمال سعاد حسني ونص أعمال شادية وكلهم حلوين وأكيد زينات صدقي والناس الحلوة الجميلة دي وشويكار عشان بحبها جدًا.

ماهو العمل الفني القديم في زمن الأربعينات وتمنيتي التمثيل فيه؟

زمن الأربعينات كان فيه حاجات كتير أوي وفي كل سنة حاجة، بس اعتقد ممكن فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وكل الأعمال بتاعة نجيب الريحاني بحبها، وأنور وجدي وليلى مراد وناس كتير أوي.

هل ستشاركين في العتاولة الجزء الثاني؟

العتاولة الجزء الثاني أنا إتفقت بس لسه مش وقعت العقد، هو تم الإتفاق بس لسه موقعتش العقد.

هل في أعمال مقبلة تجهزين لها؟

في عمل المفروض أوف سيسزون بس لسه مش عارفة هندخل تصوير أمتى وده أنا ماضياه بقالي كذا شهر وكان متوقع إن إحنا نصور في شهر 9.