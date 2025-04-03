مقتل 44 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم والجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 05:29 مساءً - أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بمقتل 44 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم، 23 منهم في مدينة غزة شمال القطاع.

وأفاد المراسل بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، مشيرا إلى أن عدد ضحايا قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمربع سكني في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ارتفع إلى 20.

وأفاد المراسل كذلك، عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو هين في حي الشجاعية.

في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي "إنذارا خطيرا وعاجلا" طلب فيه من سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، التركمان، والزيتون الشرقي، إخلاء هذه المناطق فورا والانتقال إلى مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "بصدد العمل بقوة شديدة في المناطق المذكورة لتدمير البنية التحتية الإرهابية".

وفي وسط القطاع، استهدفت مسيرة إسرائيلية، مركبة مدنية شرق مخيم النصيرات، وأفد المراسل من جهة أخرى، بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف منزل عائلة الخضري وسط مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد المراسل عن اندلاع حريق كبير جراء القصف الإسرائيلي على بركس مساعدات على حي الزهور في مدينة رفح.

كما أفاد بسقوط عدد من القتلى جراء غارات جوية استهدفت منازل وخياما للنازحين شرقي مدينة خان يونس.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وأفيد عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد مراسلنا مقتل الشاب خليل حازم طبش وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة.

وقال المراسل إن فلسطينيا قتل (إياد محمد فرحات 65 عاما) وأصيب آخرون جراء استهداف خيام النازحين بشارع الاسطبل في مواصي خان يونس، كذلك أفاد بمقتل الطفل إبراهيم محمد عبد الرحيم شراب متأثرا بجروحه ليلتحق بعائلته التي قضت في قصف استهدف منزلا في حي المنارة شرق خان يونس.

وكانت ‏وزارة الصحة في غزة أفادت بارتفاع عدد القتلى إلى 1066 والمصابين إلى 2597 منذ استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على القطاع في 18 مارس الماضي.