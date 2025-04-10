الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 04:32 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1375 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 105 قتلى ودمرت له مدرعة ومركبتين ومدفعين.

حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورتي دونيتسك ولوغانسك وكبدت العدو 250 قتيلا ودمرت له 3 آليات ومدفعا ومستودع ذخيرة.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 330 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات، و23 مركبة ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و3 مدافع.

تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 430 قتيلا ودمرت له 5 مدرعات و6 مركبات ومدفعين.

تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 170 قتيلا ودمرت له 8 مركبات ومدرعة ومدفعين.

تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 90 قتيلا، ودمرت له 3 مدرعات و7 مركبات ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومخازن الذخيرة ولوجستيات قوات كييف.

إسقاط 9 قنابل جوية "جادم" وصاروخ "هيمارس" أمريكية.