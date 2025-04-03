اتفاق الحكومة السورية و”قسد” يدخل حيز التنفيذ في حيي الأشرفية والشيخ مقصود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 04:28 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، ببدء تنفيذ الاتفاق بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وغالبية سكانهما من الأكراد، واللجنة المكلفة من الرئاسة السورية.

وقالت مصادر إعلامية إن بعض مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" بدأوا بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، فيما سيخرج من تبقى من عناصر "قسد" غدا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، ببدء عملية "تبييض السجون من الأسرى" بين مديرية الأمن الداخلي في حلب وقوات سوريا الديموقراطية، حيث بلغ عدد الأسرى ما يقارب 250 شخصا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديوهات لتبادل الأسرى.

وفي هذا الصدد، لفتت قناة "الجزيرة" إلى أنه تم الإفراج عن 100 معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، على أن يتم تبادل المعتقلين بين قسد والحكومة السورية في الحيين على 3 دفعات.

من الجدير ذكره أن، نص الاتفاق بين المجلس المدني للحيين (الأشرفية والشيخ مقصود) واللجنة المكلفة من رئاسة لجمهورية على تبعية الحيين إداريا للحكومة السورية مع احترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لسكانهما، ومنع المظاهر المسلحة وحصرها بيد وزارة الداخلية وإزالة السواتر الترابية وانسحاب القوات العسكرية التابعة لقسد إلى شرق الفرات، لتعزيز التعايش السلمي.