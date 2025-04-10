نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يحلم بتدريب البرازيل دون إغضاب الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يطمح البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، في العودة إلى بلده الثاني البرازيل، من خلال تولي تدريب منتخب "السيليساو"، لكنه يسعى لتحقيق ذلك دون الإخلال بعلاقته الحالية مع الهلال.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "العربية" فإن جيسوس يرى تدريب منتخب البرازيل حلمًا شخصيًا يسعى لتحقيقه بغض النظر عن المقابل المالي، إلا أنه لا يريد الرحيل عن الهلال بطريقة تضر بصورته أو تخل بالتزاماته، خصوصًا مع استمرار الفريق في المنافسة على بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

وتشير المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المدرب البرتغالي، خاصة في حال فشل الفريق في حصد أحد اللقبين، ما قد يفتح الباب أمام خروجه بعد نهاية مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية المقررة في يونيو المقبل بالولايات المتحدة.

ويُعد جيسوس اسمًا معروفًا في الكرة البرازيلية، حيث قاد فلامنغو لتحقيق لقبي الدوري وكأس ليبرتادوريس في 2019، كما وصل بالفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسر حينها أمام ليفربول، ما جعله من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

ويحتل منتخب البرازيل حاليًا المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، ويتطلع إلى تحسين موقعه في المواجهتين المقبلتين ضد الإكوادور وباراغواي في يونيو المقبل، حيث تتأهل أول ستة منتخبات مباشرة إلى البطولة التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.