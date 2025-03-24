وزير خارجية الأردن يحذر نظيره الإيرانى من تبعات التصعيد الخطير على أمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 09:31 صباحاً - حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من تبعات التصعيد الخطير على أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الإيراني، الدكتور عباس عراقجي، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد الخطير الذي تشهده.

ودان الصفدي، العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقفه، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والتزام إسرائيل اتفاقية التبادل التي كانت أُنجِزت بجهد مصري وقطري وأمريكي.

وشدّد الصفدي، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا وفاعلًا؛ لإلزام إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، ووقف الاعتداءات على سوريا، والتزام اتفاقية فضّ الاشتباك للعام 1974 مع سوريا.

وبحث الصفدي وعراقجي - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم - عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.