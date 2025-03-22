الصحة الفلسطينية: 49747 شهيدا منذ العدوان على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 02:25 مساءً - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 49747، والإصابات إلى 113213 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، بأن من بين الحصيلة 634 شهيدًا و1172 مصابًا منذ 18 مارس الحالي.

وقالت إن 130 شهيدًا، بينهم اثنان جرى انتشالهما، و263 مصابًا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع الطواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.