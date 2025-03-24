مستشار الرئيس للصحة: مصر توفر علاج الدرن لجميع المرضى حتى المقاوم للأدوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 10:30 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر وزارة الصحة والسكان بمناسبة اليوم العالمى للسل، إن الأدوية تشكل كيان أساسي للاستجابة لعلاج الدرن، مضيفا، إننا قطعنا شوطا كبيرا في مجال مكافحة الدرن سواء في تشخيص أو العلاج.



وأضاف أن علاج الدرن ناجح والغالبية العظمى من الحالات تشفى تماما بالعلاج الدوائى، موضحا أن جميع الأدوية متوافرة في مصر مجانا، والمشكلة في مرضى الدرن أن العلاج الدوائى يستمر لمدة 6 شهور، موضحا إن المريض يأخذ علاج مكثف لمدة شهرين ثم يستمر في بعض الأدوية الأخرى لمدة 4 شهور، مضيفا، إن الميكروب أو البكتيريا المقاومة للأدوية العلاج الخاص بها متوافر في مصر والمريض يتحول من مريض إيجابي مصاب الدرن الى مريض سلبي بعد شفائه من المرض.

من جانبه قال الدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تكريم الدكتور حمدى محمد فندور مدير مستشفى صدر الزقازيق، لحصول المستشفى على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة ريم ياسر محمد منسق الجودة بمستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية لحصول المستشفى على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مضيفا، أن هناك 4 مستشفيات صدر أخرى جاهزة للاعتماد.

حضر المؤتمر كل من كارلوس أوليفر ممثل منظمة الهجرة الدولية بمصر، و ابيساوا يو، ممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) بمصر، واليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بمصر، والدكتور وليد كمال مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الايدز، والدكتورة نهلة ميدانى بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.