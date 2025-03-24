نتنياهو: سندمر حماس ونحرر أسرانا.. وفيديو المخطوفين حرب نفسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 11:27 مساءً - علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شريط فيديو بثته الفصائل الفلسطينية لأسيرين إسرائيليين محتجزين في غزة، قائلا: شريط حماس بشأن الأسرى حرب نفسية ومشاهدته صعبة."

وقال في بيان: "المقاطع المصورة "لمخطوفينا" بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم، وتحرير "مخطوفينا" من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا، مؤكدا: "سنحرر جميع "المخطوفين" من غزة وندمر حركة حماس."



وقد نشرت حركة حماس شريط مصور لأسيرين إسرائيليين قالوا فيه: "أنا الأسير رقم 21 وأنا الأسير رقم 22، حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط."



وأضافوا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليست حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".