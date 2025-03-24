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نتنياهو: سندمر حماس ونحرر أسرانا.. وفيديو المخطوفين حرب نفسية

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نتنياهو: سندمر حماس ونحرر أسرانا.. وفيديو المخطوفين حرب نفسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 11:27 مساءً - علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شريط فيديو بثته الفصائل الفلسطينية لأسيرين إسرائيليين محتجزين في غزة، قائلا: شريط حماس بشأن الأسرى حرب نفسية ومشاهدته صعبة."

وقال في بيان: "المقاطع المصورة "لمخطوفينا" بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم، وتحرير "مخطوفينا" من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا، مؤكدا: "سنحرر جميع "المخطوفين" من غزة وندمر حركة حماس."


وقد نشرت حركة حماس شريط مصور لأسيرين إسرائيليين قالوا فيه: "أنا الأسير رقم 21 وأنا الأسير رقم 22، حتى أمس كان لدينا اسم وهوية وكان عندي أمل، واليوم أنا مجرد رقم فقط."


وأضافوا: "نريد منكم أن تعلموا أن حماس لم تطلب منا الخروج لنقول ما سنقوله في هذا الفيديو، وهذه ليست حربا نفسية، ونحن توسلنا أن نخرج للكلام، وأرجو أن تسمعوا صوتنا".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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