الاحتلال يواصل إجبار عائلات على النزوح من منازلها في مخيم العين غرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 08:26 مساءً - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء إجبار عائلات على النزوح من منازلها في مخيم العين غرب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على مخيم العين، وتداهم منازل وتجبر أصحابها على الخروج منها.



وذكر عدد من المواطنين الذين نزحوا من منازلهم وفقا لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال تقوم بعمليات تفتيش ومداهمة، وتجبرهم على الخروج منها، في ظل وجود مرضى وكبار في السن وأطفال.

وأشار مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس عميد احمد، إلى أن طواقم الإسعاف نقلت حالات مرضية وغسيل كلى، وطفل رضيع يعاني من التهاب رئوي حاد، وإخلاء عدد من المواطنين من داخل مسجد بمخيم العين بعد ساعات من احتجازهم.