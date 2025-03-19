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جوزيف عون يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الحدود الشمالية-الشرقية

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جوزيف عون يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الحدود الشمالية-الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود الشمالية - الشرقية على القرى المتاخمة لسوريا .

وذكر التلفزيون اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة .

ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني تسيير دوريات في منطقة "حوش السيد علي" لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية مع سوريا .

وذكر الجيش: أنه بدأنا تنفيذ تدابير أمنية في منطقة "حوش السيد علي" بعد تنسيق مع السلطات السورية لضبط أمن الحدود.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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