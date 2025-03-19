جوزيف عون يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الحدود الشمالية-الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود الشمالية - الشرقية على القرى المتاخمة لسوريا .

وذكر التلفزيون اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة .

ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني تسيير دوريات في منطقة "حوش السيد علي" لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية مع سوريا .

وذكر الجيش: أنه بدأنا تنفيذ تدابير أمنية في منطقة "حوش السيد علي" بعد تنسيق مع السلطات السورية لضبط أمن الحدود.