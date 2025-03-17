رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي بنائب سفير جمهورية الصين الشعبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:28 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السيد/ تشانغ تاو نائب سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والقائم بأعمال السفارة، يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، بناءً على طلب الأخير.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في المرحلة المقبلة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المزمع عقدها في إطار منتدى التعاون العربي ا لصيني، وخاصة الدورة الـ (20) لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الـ (9) للحوار السياسي الاستراتيجي المزمع عقدها خلال شهر مايو المقبل في المملكة المغربية.