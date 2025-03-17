الكويت والصين توقعان اتفاقية الترتيبات الفنية لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 12:35 مساءً - وقعت حكومتا دولة الكويت والصين اليوم الاثنين الاتفاقية الإطارية للترتيبات الفنية التي تتضمن كافة التفاصيل التقنية للتعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة وذلك في ضوء توجيهات سامية من القيادة السياسية العليا للبلاد بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مع بكين.

ووقع الاتفاقية خلال المراسم التي عقدت في بكين من الجانب الكويتي وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل ومن الجانب الصيني نائب مدير الإدارة الوطنية للطاقة الحكومية رين جينغ دونغ.

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للهيئة الوطنية الحكومية للطاقة بحضور السفير سميح حيات مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت والصين التابعة لمجلس الوزراء وسفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم والوفد الرفيع المرافق من وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وقال السفير حيات في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه واضحة جدا فيما يتعلق باستكمال مسيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في أسرع وقت ممكن بناء على الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي البلدين.